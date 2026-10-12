राजधानी एक्सप्रेस को टक्कर देने आ रही 24 कोच वाली वंदे भारत, पैंट्री कार से लेकर लग्जरी सुविधाओं तक होंगे बड़े बदलाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian railway) लंबी दूरी की रात का यात्रा को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनाने की तैयारी कर रहा है। 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बाद अब रेलवे 24 कोच वाले नए वर्जन पर काम (24 coach vande bharat train) कर रहा है। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए ज्यादा जगह, बेहतर इंटीरियर और पैंट्री कार जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे की योजना इस ट्रेन को मौजूदा वंदे भारत स्लीपर के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक बनाने की है। इसमें कई ऐसी सुविधाएं होंगी, जो इसे राजधानी एक्सप्रेस के मुकाबले भी खास बना सकती हैं।

कब तैयार होगा नया वर्जन? रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) को 24 कोच वाली 50 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, नई ट्रेन का डिजाइन तैयार करने का काम चल रहा है और इसे करीब एक महीने में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इसके प्रोटोटाइप को तैयार करने का लक्ष्य 2027 की पहली छमाही रखा गया है, जबकि जून 2027 तक इसे पेश करने की योजना है।

24 कोच वाली ट्रेन मौजूदा वंदे भारत (Vande bharat) स्लीपर के डिजाइन पर आधारित होगी, लेकिन इसमें कुछ अहम बदलाव किए जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव पैंट्री (pantry) कार का जुड़ना है। इससे लंबी यात्रा के दौरान ट्रेन में ही खाना गर्म करने और यात्रियों को परोसने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, ट्रेन में टॉयलेट (train toilet) की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंटीरियर (train interior) में भी सुधार किया जा रहा है।

200 से ज्यादा वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने की तैयारी रेलवे आने वाले वर्षों में 200 से ज्यादा वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए अलग-अलग कंपनियों और फैक्ट्रियों को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है।

* BEML और ICF: दोनों मिलकर 10 स्लीपर ट्रेनसेट तैयार कर रहे हैं।

* किनेट (Kinet): भारत-रूस का संयुक्त उद्यम 120 ट्रेनसेट बनाने का काम करेगा।

* टिटागढ़ और BHEL: इनकी साझेदारी में 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाई जाएंगी।

* ICF: अपनी अलग स्लीपर ट्रेन विकसित करने की तैयारी भी कर रही है।