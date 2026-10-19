₹40 लाख का रावण! 22 मंजिला बिल्डिंग के बराबर ऊंचाई, 7000 किलो लोहा लगा; इस शहर में फूंका जाएगा सबसे लंबा पुतला

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: दशहरा (Dusshera) आते ही देशभर में रावण दहन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के द्वारका में तैयार किया गया रावण (Ravana)का विशाल पुतला खास चर्चा में है। बता दें कि इस खास रावण की लंबाई लगभग 221 फीट है। सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में लाखों रुपये खर्च किए गए हैं। इसकी ऊंचाई करीब 22 मंजिला इमारत के बराबर बताई जा रही है।

कहां तैयार हुआ इतना बड़ा रावण? दिल्ली के द्वारका सेक्टर-10 में द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से आयोजित दशहरा उत्सव के लिए यह विशाल पुतला बनाया गया है। आयोजकों ने इस साल इसे देश के सबसे ऊंचे रावण के पुतलों में शामिल करने की तैयारी की है। इसके साथ रावण के भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। इन दोनों पुतलों की ऊंचाई 90-90 फीट रखी गई है।

40 लाख रुपये की लागत, 7 टन लोहे का इस्तेमाल इस विशालकाय रावण को बनाने में करीब 40 लाख रुपये की लागत आई है। पुतले को मजबूती देने के लिए करीब 7 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इसके निर्माण में लगभग 120 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया, जिनमें चंडीगढ़ से आए कारीगर भी शामिल थे। इतने विशाल पुतले को तैयार करने के लिए कारीगरों को करीब तीन महीने का समय लगा। इसकी ऊंचाई और आकार को देखते हुए ढांचे को मजबूती देना भी बड़ी चुनौती रही।

25 फीट का मुकुट और खास कपड़े इस रावण की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई और लागत तक सीमित नहीं है। इसके मुकुट की ऊंचाई ही करीब 25 फीट है। पुतले के कपड़ों के लिए वाटरप्रूफ मखमली कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, ताकि बारिश के कारण कपड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम हो।