पश्चिम चंपारण : लौरिया में एनएच-727 पर ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंदा, दो की मौत

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। लौरिया में बुधवार की दोपहर एनएच-727 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक पर सवार तीन युवकों को अपनी चपेट में ले लिया।

जिरिया बंगाली माई स्थान के समीप हुए हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। मृतकों और घायल की पहचान नहीं हो सकी है।

अस्पताल पहुंचते ही दो को मृत घोषित किया हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को लौरिया अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच, बेतिया रेफर कर दिया गया।