पश्चिम चंपारण में बाघ ने महिला को बनाया शिकार, दो माह में चार लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव स्थित मस्जिदिया सरेह में बुधवार को चारा लेने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया।

हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान सिरिसिया निवासी 37 वर्षीय सलमा खातून पति कोलाई मियां के रूप में हुई है।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि महिला सरेह में चारा लाने गई थी।

इसी दौरान घात लगाए बाघ ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से बाघ को पकड़ने तथा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है।

दो महीने में चार की मौत 30 जुलाई को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन प्रमंडल-दो के वाल्मीकिनगर रेंज अंतर्गत वन कक्ष संख्या टी-36 में हाथी मलखनता के समीप बिसाहा गांव निवासी 62 वर्षीय अकलू यादव पर बाघ ने हमला कर दिया था। अकलू वहां बकरी चरा रहे थे।