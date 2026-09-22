बगहा में किसान पर मगरमच्छ का हमला, पानी में खींच ले गया, सुबह नाले किनारे मिला शव

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। खेत से काम निपटाकर घर लौट रहे किसान पर रास्ते में मगरमच्छ ने हमला कर दिया। देखते ही देखते उसे पानी में खींच ले गया। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजन और ग्रामीण उसकी तलाश में जुटे, लेकिन रात में उसका कोई पता नहीं चला।

मंगलवार सुबह भपसा नाले के किनारे शव मिलने के बाद घटना का पता चला। इसके बाद गांव में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों में मगरमच्छ को लेकर दहशत का माहौल है। नहर के पास हुआ हमला घटना वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के सेमरीडीह गांव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 57 वर्षीय भीम बीन के रूप में हुई है। सोमवार शाम वह खेत से काम कर घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के पास नाले में छिपे मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मगरमच्छ उसे पानी में खींच ले गया।

रातभर तलाश करते रहे स्वजन भीम के काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजन चिंतित हो गए। ग्रामीणों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की गई। रात में काफी खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। मंगलवार सुबह नाले के किनारे उसका शव मिला। शव मिलते ही गांव में भीड़ जुट गई।

मगरमच्छ ने मुंह को चबा दिया मदनपुर रेंज के रेंजर नसीम अहमद अंसारी ने बताया कि मगरमच्छ के हमले में मृतक के मुंह को चबा दिया गया था। घटना की सूचना पर वाल्मीकिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया।