नेपाल ग्लेशियर झील फटने की आशंका: पश्चिम चंपारण में बाढ़ का अलर्ट, गंडक किनारे सतर्कता बढ़ी

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। नेपाल में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की सूचना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। नेपाल में ग्लेशियर झील के फटने से नदियों में अचानक जल वृद्धि की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने नेपाल सीमावर्ती और गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों में एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है।

सभी प्रखंडों के बीडीओ और सीओ समेत अधिकारियों और सिंचाई विभाग कार्यपालक अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा संभावित परिस्थितियों से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है। डीएम के निर्देश के बाद नेपाल सीमा से सटे तथा गंडक नदी के किनारे बसे गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है। निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों को तैयार रहने को कहा गया है। फिलहाल लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लोगों से गंडक नदी के समीप अनावश्यक रूप से नहीं जाने की अपील की गई है। प्रशासन संभावित जल वृद्धि की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और नेपाल की ओर से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

अफवाह से बचने की अपील प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी संभावित खतरे या जलस्तर में वृद्धि से संबंधित सूचना केवल प्रशासन के अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाएगी।

ग्रामीणों को इंटरनेट मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा नहीं करने को कहा गया है। जलस्तर में वृद्धि अथवा किसी प्रकार की चेतावनी जारी होने पर लोगों को प्रशासन के निर्देशों का तत्काल पालन करने को कहा गया है।

विशेषकर गंडक नदी के तटवर्ती और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की जानकारी रखने तथा आपात स्थिति में प्रशासन का सहयोग करने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।