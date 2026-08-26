बिहार के लिए अगले कुछ घंटे अहम, गंडक किनारे बाढ़ का खतरा, बगहा में हाई अलर्ट और तटबंधों की निगरानी तेज

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि की आशंका ने बगहा के तटवर्ती इलाकों में चिंता बढ़ा दी है।

नेपाल के धादिंग स्थित त्रिशूली नदी में उफान के बाद गंडक नदी में पानी बढ़ने की सूचना है। स्थिति को देखते हुए बगहा के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने जिले में हाई अलर्ट जारी कर सभी थानों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार त्रिशूली नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण अगले दो घंटे में गंडक किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बताया गया है। इसे देखते हुए सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को सावधान करने का निर्देश दिया गया है। लाउडस्पीकर से ग्रामीणों को किया जा रहा सतर्क पुलिस अधिकारियों को लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को नदी किनारे नहीं जाने, मवेशियों को सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने तथा जरूरी कागजात व सामान सुरक्षित रखने की अपील करने को कहा गया है।

मंगलपुर, चौतरवा, हरनाटांड़, पिपरासी, भितहा और ठकराहा समेत कई तटवर्ती इलाकों में गंडक का दबाव बढ़ने की आशंका है। सभी थानों को अलर्ट मोड में रखा गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है।