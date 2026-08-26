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नेपाल में बाढ़ का कहर, बिहार तक पहुंचा खतरा, गंडक-बूढ़ी गंडक को लेकर अलर्ट

By Amrendra TiwariEdited By: Dharmendra Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 12:58 PM (IST)

नेपाल में त्रिशूली नदी में आई भीषण बाढ़ से भारत में भी चिंता बढ़ गई है, खासकर गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों के जलस्तर बढ़ने की आशंका है। इससे बिहार के नदी किनारे वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और नेपाल में यात्रा भी प्रभावित हुई है।

HighLights

  1. नेपाल की त्रिशूली नदी में बाढ़ से जलस्तर बढ़ा।

  2. भारत में गंडक, बूढ़ी गंडक नदियों पर असर की आशंका।

  3. बिहार के नदी किनारे वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई।

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। पड़ोसी देश नेपाल में बुधवार सुबह आई भीषण बाढ़ ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। रसुवा जिले में त्रिशूली नदी के उफान से हालात बिगड़ गए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद चितवन तक तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में बाढ़ का असर भारत आने वाले यात्रियों और पर्यटकों पर भी पड़ने की आशंका है। वहीं, गंडक नदी के जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है।

त्रिशूली में बढ़ा जलस्तर

रसुवा में त्रिशूली नदी के उफान को देखते हुए नेपाल सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। लोगों को नदी किनारे जाने से बचने और सतर्क रहने की अपील की गई है। रसुवा के प्रमुख जिला अधिकारी के अनुसार, धुन्चे से ही नदी में बाढ़ का भयावह दृश्य दिखाई दे रहा है।

बिहार में बढ़ी चिंता

नेपाल की नदियों में बढ़ते जलस्तर का असर भारतीय क्षेत्र की नदियों पर भी पड़ता है। ऐसे में गंडक नदी के जलस्तर को लेकर बिहार में भी चिंता बढ़ी है। नदी के आसपास के इलाकों में प्रशासन को स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर भी स्थानीय स्तर पर निगरानी में रखा जाना महत्वपूर्ण है।

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काठमांडू जाने का रास्ता प्रभावित

बाढ़ के कारण नेपाल में प्रमुख मार्गों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। नेपाल सरकार ने पृथ्वी राजमार्ग, गल्छी-नुवाकोट-रसुवा-स्याफ्रुबेँसी मार्ग तथा मुग्लिन-नारायणगढ़ सड़क पर यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। इससे भारत से काठमांडू जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है।

पर्यटकों पर पड़ेगा असर

नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों को भी यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सड़क मार्ग प्रभावित होने से यात्रियों को अपनी यात्रा टालनी पड़ सकती है। स्थिति सामान्य होने तक स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने को कहा गया है।

सेना ने संभाला मोर्चा

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नेपाली सेना ने बचाव दल और हेलीकॉप्टर भेजे हैं। राहत एवं बचाव अभियान जारी है। नेपाल के हालात पर भारतीय क्षेत्र में भी नजर रखी जा रही है। खासकर गंडक नदी के जलस्तर में होने वाले बदलाव को लेकर संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है।

तिब्बत के पास हिमताल फटने की आशंका, दर्जनों पक्के और झूला पुल बहे

मुजफ्फरपुर : तिब्बत के नजदीक हिमताल फटने की आशंका के बीच नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। व्यापक स्तर पर जान-माल के नुकसान की सूचना है। बाढ़ के तेज बहाव में दर्जनों कंक्रीट और झूला पुल बह गए हैं, जिससे कई क्षेत्रों का सड़क संपर्क टूट गया है।

बाढ़ के कारण नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। धादिङ जिले के मलेखु स्थित फुर्केखोला का पुल भी बाढ़ के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन बाधित होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।