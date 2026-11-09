पश्चिमी चंपारण में जमीन विवाद में बुजुर्ग की पीटकर हत्या, गला दबाने का भी आरोप

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। West Champaran Murder Case: जिले के साठी थाना क्षेत्र के सोमगढ़ गांव में जमीन विवाद को लेकर रविवार की रात हुई मारपीट में 65 वर्षीय बुजुर्ग गौरीशंकर दुबे की मौत हो गई।

मृतक के स्वजन ने पट्टीदारों पर मारपीट कर उठाकर पटकने और गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। गंभीर रूप से जख्मी गौरीशंकर को स्वजन इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया लेकर जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी मृतक की पहचान साठी थाना क्षेत्र के सोमगढ़ गांव स्थित वार्ड संख्या 10 निवासी गौरीशंकर दुबे के रूप में हुई है। स्वजन के अनुसार, रविवार की रात करीब आठ बजे पट्टीदारों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उन्हें उठाकर पटक दिया गया और गला दबाया गया।

हालत गंभीर होने पर परिजन आनन-फानन में उन्हें जीएमसीएच बेतिया ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आठ से दस कट्ठा जमीन का विवाद परिजनों ने बताया कि करीब आठ से दस कट्ठा जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस जमीन को लेकर न्यायालय में मुकदमा और टाइटल सूट भी चल रहा है।