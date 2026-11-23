संवाद सूत्र, नौतन (पश्चिम चंपारण)। रात में दुकान बंद कर घर जाना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था।

दुकान से कीमती कीटनाशक दवाइयां, खाद और नकदी गायब थी। चोरी की इस घटना में करीब 10 लाख रुपये की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना बरदाहां पंचायत के मड़ुआहां गांव की है। चोरी की जानकारी मिलते ही इलाके में चर्चा शुरू हो गई।

ताला तोड़कर दुकान में घुसे चोर जानकारी के अनुसार, अज्ञात चोरों ने रविवार की रात खाद दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद दुकान में रखी कीमती कीटनाशक दवाइयां, खाद और नकदी समेटकर फरार हो गए। रातभर किसी को घटना की भनक तक नहीं लगी।

सुबह दुकान पहुंचे तो हुआ खुलासा पीड़ित दुकानदार उमेश ठाकुर ने बताया कि वह रोज की तरह रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। सोमवार सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाने पर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि दुकान से कीमती दवाइयां, खाद और नकदी गायब हैं। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी गई है।