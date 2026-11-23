संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। रबी की खेती के मौसम में किसानों को खाद के लिए सरकारी दर से कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। दरभंगा के दोनों प्रखंडों में खाद विक्रेताओं की मनमानी के आगे सरकारी मूल्य बेअसर नजर आ रहा है।

किसान डीएपी की एक बोरी के लिए दो हजार रुपये और यूरिया के लिए 400 रुपये तक भुगतान करने को मजबूर हैं। खाद की बढ़ती मांग के बीच खुलेआम हो रही अधिक कीमत की वसूली से किसानों की खेती की लागत बढ़ रही है। वहीं, अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से किसानों में नाराजगी है।

सरकारी दर से सैकड़ों रुपये अधिक वसूली सरकार की ओर से डीएपी की कीमत 1350 रुपये और यूरिया की कीमत 266 रुपये प्रति बोरी निर्धारित है। इसके बावजूद दोनों प्रखंडों में खाद विक्रेता डीएपी 1950 से दो हजार रुपये और यूरिया 350 से 400 रुपये प्रति बोरी बेच रहे हैं।

इस तरह डीएपी पर 650 रुपये और यूरिया पर 134 रुपये तक अतिरिक्त वसूली की जा रही है। निर्धारित मूल्य से इतनी अधिक कीमत वसूले जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से किसानों में आक्रोश है। मजबूरी में अधिक कीमत देकर खरीद रहे खाद रबी फसलों की खेती में डीएपी और यूरिया की जरूरत अधिक होती है। इन दिनों खाद की मांग बढ़ने का फायदा उठाकर विक्रेता किसानों से मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। खेती के लिए खाद जरूरी होने के कारण किसान विरोध करने के बजाय अधिक कीमत देकर खरीदने को मजबूर हैं।

बड़गांव के किसान राम प्रताप पंडित, बलहा के राणा जवाहर सिंह और छोटकी कोनिया के रामाकांत मुखिया ने बताया कि उन्हें डीएपी दो हजार रुपये और यूरिया 400 रुपये प्रति बोरी खरीदना पड़ा। अधिक कीमत लेने पर दुकानदारों का कहना है कि थोक विक्रेता भी उन्हें महंगे दाम पर खाद उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए उन्हें भी अधिक कीमत वसूलनी पड़ रही है। जनप्रतिनिधि ने भी की शिकायत इस मामले में प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष सह भाजपा मंडल अध्यक्ष घनश्याम चौधरी ने बताया कि हिरणी गांव के एक खाद विक्रेता ने उन्हें डीएपी 1900 रुपये और यूरिया 400 रुपये प्रति बोरी की दर से उपलब्ध कराया है। उन्होंने इसकी शिकायत प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनुभव राज से की है। साथ ही खाद विक्रेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें सरकारी निर्धारित दर पर खाद बिक्री करने का निर्देश देने की मांग की है।