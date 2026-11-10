पश्चिम चंपारण में बोलेरो की टक्कर से टेंपो के उड़े परखचे, महिला की मौत, चार लोग गंभीर

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज-गौनाहा मुख्य पथ पर अजिया शेरवा गांव के समीप मंगलवार को तेज रफ्तार बोलेरो ने एक टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो के परखचे उड़ गए और वह सड़क किनारे खेत में जा गिरा।

इस हादसे में गंभीर रूप से घायल टेंपो सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मृतका की पहचान गौनाहा थाना क्षेत्र के मरजदी मरजादपुर निवासी रमेश महतो की पत्नी फुलवंती देवी (45) के रूप में हुई है।

स्वजनों ने बताया कि फुलवंती देवी छठ पूजा का बाजार करने नरकटियागंज आई थी। उसके बाद वह टेंपो से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान गौनाहा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने अजिया शेरवा गांव के समीप टेंपो में सामने से टक्कर मार दी।