सीतामढ़ी के सुरसंड में NH-227 पर बाइक और आटो में टक्कर, पिता की मौत, पत्नी और बेटा घायल

संवाद सहयोगी, सुरसंड (सीतामढ़ी)।अस्पताल से इलाज कराकर घर लौट रहा परिवार रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया। एनएच-227 पर बाइक और सीएनजी मालवाहक ऑटो के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर में बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और 14 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।

आमने-सामने की टक्कर में गई जान घटना मंगलवार को सुरसंड थाना क्षेत्र के बनौली और हरारी दुलारपुर गांव के बीच धर्मकांटा के समीप हुई। मृतक की पहचान सुरसंड नगर पंचायत के वार्ड संख्या-15 स्थित महारानी स्थान निवासी 45 वर्षीय रामबाबू राउत के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी सुनीता देवी और पुत्र धीरज कुमार (14) के साथ बाइक से सीतामढ़ी से इलाज कराकर घर लौट रहे थे।

पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल बताया गया कि इसी दौरान सुरसंड की ओर से सीतामढ़ी जा रहे सीएनजी मालवाहक ऑटो से बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रामबाबू राउत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी डा. लालू कुमार ने बताया कि धीरज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है।