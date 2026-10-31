पश्चिमी चंपारण के दियारा वासियों को बड़ी सौगात, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बनेंगे तीन आरसीसी पुल

शशि कुमार मिश्र, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। West Champaran RCC Bridge: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए तीन नए आरसीसी पुलों का निर्माण कराया जाएगा।

इस वर्ष आई भीषण बाढ़ में ध्वस्त हुई दो पुलियों के स्थान पर नए मजबूत आरसीसी पुल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बार-बार सड़क टूटने वाले एक अन्य संवेदनशील स्थान को चिह्नित कर वहाँ भी पुल बनेगा।

तीन लाख लाभान्वित

इन तीनों आरसीसी पुलों के बन जाने से दियारा क्षेत्र के योगापट्टी, बैरिया और नौतन प्रखंड के तीन लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

विशेष रूप से मानसून और बाढ़ के दौरान आवागमन बाधित होने की पुरानी समस्या से स्थानीय ग्रामीणों को हमेशा के लिए स्थायी राहत मिल जाएगी।

संपर्क हुआ बाधित

हाल ही में बेतिया-पटजिरवा रोड स्थित निमुईया कुंड के पास पुलिया टूटने से जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया था। इससे बैरिया और नौतन प्रखंडों के तीन दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क करीब एक सप्ताह तक पूरी तरह ठप रहा। ठीक ऐसा ही विकट हाल योगापट्टी प्रखंड के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का भी बना रहा।

ध्वस्त पुलिया स्थल इस वर्ष बाढ़ के तेज बहाव में ग्रामीण इलाकों की सड़कें और पुलिया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। ग्रामीणों की दिक्कतों को देखते हुए ध्वस्त पुलियों के स्थान पर नए आरसीसी पुल बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत बेतिया-पटजिरवा, डुमरी-मनधातापुर और एओ-56 से भैसहवा के बीच निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

स्थायी समाधान पहल योगापट्टी प्रखंड में बाढ़ के दौरान पानी के तेज बहाव से बार-बार सड़क ध्वस्त होने वाले स्थल को चिह्नित किया गया है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एओ-56 से भैसहवा के बीच आरसीसी पुल का निर्माण कराने का फैसला लिया गया है।