VTR के जंगल में दिखा ममता का अद्भुत रूप! 50 मीटर की दूरी पर शावकों संग दिखी बाघिन; वैज्ञानिक भी हुए हैरान

संवाद सूत्र, गौनाहा (पश्चिम चंपारण)। वीटीआर के मंगुराहा वन प्रक्षेत्र में बुधवार की सुबह जंगल सफारी के दौरान पटना से आए वैज्ञानिकों की टीम को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे वे लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।

जंगल के खुले और प्राकृतिक वातावरण में करीब 50 मीटर की दूरी से बाघिन और उसके दो शावकों का दीदार कर वे रोमांचित हो उठे। जंगल के बीच मां और उसके बच्चों के बीच दिखा ममता का अनूठा दृश्य सभी के आकर्षण का केंद्र रहा।

मंगुराहा का जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं पटना से आई टीम में शामिल डॉ. संजीव कुमार ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मंगुराहा का जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, घनी हरियाली और वन्यजीवों की मौजूदगी मन को आनंदित कर देती है।

बताया कि बाघ देखने की विशेष उम्मीद लेकर पहुंचे थे। जंगल सफारी के दौरान करीब 50 मीटर की दूरी से बाघिन और उसके दोनों शावकों को देखने का मौका मिला। यह उनके लिए बेहद रोमांचक अनुभव रहा। बताया कि सफारी के दौरान बाघिन कुछ देर तक अपने शावकों का इंतजार करती दिखाई दी। करीब एक मिनट तक वह एक स्थान पर रुकी रही। मां और बच्चों के बीच का यह दृश्य प्रकृति में मौजूद ममता और वन्यजीवों के पारिवारिक व्यवहार की खूबसूरत झलक पेश कर रहा था। इसके अलावा जंगल में बड़ी संख्या में हिरण भी दिखाई दिए।

प्रकृति के करीब पहुंचने का मिला अवसर वैज्ञानिकों की टीम में शामिल डॉ. शिवानी ने कहा कि सुबह-सुबह जंगल भ्रमण करना एक अलग ही अनुभूति है। जंगल की शांति, पेड़-पौधों की हरियाली और वन्यजीवों की चहलकदमी ने मन मोह लिया। सफारी के दौरान हिरणों की दो प्रजातियों को देखने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि जंगल में कुछ समय बिताने के बाद ही वन्यजीवों के अलग संसार और प्रकृति के महत्व को करीब से समझा जा सकता है।