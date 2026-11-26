संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन प्रमंडल दो के वाल्मीकिनगर रेंज के भेड़िहारी वन क्षेत्र के समीप मंगलवार को एक किसान रामसागर राम की बाघ के हमले में मौत हो गई।

बाघ के ट्रेकिंग और रेस्क्यू के उद्देश्य से टाइगर ट्रेकरों की टीम रेंजर सत्यम कुमार के नेतृत्व में वन क्षेत्र और गन्ने के खेत में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।

रेस्क्यू के लिए टीम लगातार प्रयासरत

रेंजर कुमार ने बताया कि आदमखोर हुए बाघ के रेस्क्यू के लिए टीम लगातार प्रयासरत है। जंगल और खेत के नजदीक बाघ को पकड़ने के लिए पिंजड़ा भी लगाया गया है। ताकि बाघ के द्वारा कोई अन्य घटना की पुनरावृत्ति न किया जा सके। वन कर्मियों की टीम बाघ के पग चिह्नों के सहारे उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही है।सुरक्षित रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है।

वन विभाग के द्वारा क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच माईकिंग के जरिए उनको सतर्क और जागरूक किया जा रहा है कि वह जंगल के नजदीक और अपने खेतों की तरफ ना अकेले न जाए। समीपवर्ती गांवों में माइकिंग के जरिए किया जा रहा अलर्ट मंगलवार को किसान रामसागर राम की मृत्यु बाघ के हमले में हो जाने के बाद बाघ के आदमखोर होने और उसके हमले की फिर संभावना को देखते हुए जंगल से सटे भेरिहारी, लक्ष्मीपुर, रमपुरवा , रोहुआ टोला सहित अन्य गांवों में वन विभाग के द्वारा वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर विशेष सतर्कता बढ़ाते हुए माइकिंग के जरिए ग्रामीणों को सतर्क और सजग रहने, जंगल की तरफ और खेतों की ओर अकेले नहीं जाने को लेकर सतर्क किया जा रहा है।

बाघ के फिर हमले की संभावना प्रबल वन्य जीवों में खासकर बाघ और तेंदुआ के स्वभाव को देखते हुए यह माना जाता है कि शिकार करने के बाद बाघ शिकार के नजदीक क्षेत्र में हीं रहता है। और जब शिकार सड़ने लगता है तब उसको वह अपना भोजन बनाता है।