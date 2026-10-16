बिहार: भूख मिटाने से लेकर किताब थमाने तक, जरूरतमंद बच्चों के लिए मसीहा बनीं टीचर सोनी कुमारी

संदेश तिवारी, बेतिया। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी भूखे को भोजन कराना और किसी जरूरतमंद बच्चे के हाथों में किताब थमाना भी एक साधना है। इस साधना को उच्च माध्यमिक विद्यालय सूर्यपुर, बैरिया की शिक्षिका सोनी कुमारी बीते पांच वर्षों से निरंतर निभा रही हैं।

उनके लिए शिक्षक होना केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जगाना भी है। अपने वेतन का एक हिस्सा खर्च कर वह गरीब बच्चों को भोजन कराती हैं और उन्हें पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराती हैं।

उनकी यह पहल सेवा, संवेदना और मानवीय मूल्यों की ऐसी मिसाल है, जो दूसरों को भी जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरित करती है। जिले के साठी निवासी डॉ. बीएन द्विवेदी की पुत्री सोनी कुमारी को सेवा और परोपकार की प्रेरणा अपने पिता से मिले संस्कारों से मिली।