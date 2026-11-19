संवाद सूत्र, चनपटिया (पश्चिमी चंपारण)। Sonali Kumari Carrom Champion Chanpatia: यह कहानी केवल पश्चिमी चंपारण के चनपटिया की बेटी सोनाली कुमारी के कैरम टूर्नामेंट जीतने भर की नहीं है, बल्कि यह उन तमाम युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो यह सोचते हैं कि सरकारी नौकरी केवल किताबी पढ़ाई से ही मिल सकती है।

खेल के मैदान या बोर्ड पर पसीना बहाकर भी सुरक्षित और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है और इसकी जीवंत मिसाल सोनाली की तीन सगी बहनें हैं। जिन्हें खेल कोटे से डाक विभाग में नौकरी मिल चुकी है। अब चौथी बहन सोनाली ने भी महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट में खिताब जीतकर परिवार की इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है। सोनाली ने की शानदार वापसी मुंबई के रामकृष्ण नगर, सांताक्रूज स्थित विलिंग्डन कैथोलिक जिमखाना में आयोजित महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट में सोनाली कुमारी ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन (एमसीए) और मुंबई उपनगर जिला कैरम संगठन के तत्वावधान में 14 से 16 नवंबर तक हुए इस मुकाबले का फाइनल बेहद रोमांचक रहा। सोनाली ने पहला सेट 10-25 से गंवा दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अगले दोनों सेटों में 18-13 और 24-16 से जीत दर्ज कर मुंबई की मिताली पाठक को मात दे दी। चनपटिया नगर के सामरी टोला निवासी श्याम किशोर प्रसाद की बेटी सोनाली ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को देते हुए कहा कि नियमित अभ्यास और नई तकनीकों को सीखना ही जीत की कुंजी है। तीन बहनों को मिल चुकी नौकरी सोनाली के परिवार की सबसे खास बात यह है कि उनकी तीनों बहनें भी कैरम की चैंपियन रह चुकी हैं और अपनी खेल प्रतिभा के दम पर उन्हें मुंबई में डाक विभाग के अंतर्गत 'पोस्टल असिस्टेंट' के पद पर सरकारी नौकरी मिल चुकी है।

एक ही परिवार की चार बेटियों का कैरम में परचम लहराना और तीन बहनों का स्पोर्ट्स कोटा से सरकारी सेवा में पहुंचना यह साबित करता है कि सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से खेल भी करियर को नई ऊंचाई दे सकता है।