जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में फर्जी खेल प्रमाणपत्रों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में 28 तृतीय श्रेणी शिक्षक और शारीरिक शिक्षकों सहित 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

लंबे समय से फरार महिला सुनीता ने बुधवार को आत्मसमर्पण किया। सरकार अब तक फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर चयनित 28 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर चुकी है।

मामले की जांच कर रही राजस्थान एसओजी (स्पेशल आपरेशन ग्रुप) के दायरे में करीब 38 अन्य शारीरिक शिक्षक हैं। उनके दस्तावेजों की जांच और पूछताछ की जा रही है।

एसओजी के अनुसार, अभ्यर्थियों ने नौकरी पाने के लिए हरियाणा और झारखंड से जुड़े गिरोह को 10 से 15 लाख रुपये देकर फर्जी ताइक्वांडो प्रमाणपत्र बनवाए थे। इनका इस्तेमाल वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग की भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के तहत नौकरी पाने के लिए किया गया।