पश्चिमी चंपारण में सप्तक्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच से उठा धुआं, हिच्छोपाल गुमटी पर 20 मिनट रुकी ट्रेन

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। Saptkranti Express Train: जिले में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जा रही सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एसी कोच के पहिए से अचानक धुआं निकलने लगा।

चलती ट्रेन के पहिए से धुआं उठता देख यात्रियों में अफरातफरी मच गई। अनहोनी की आशंका से घबराए यात्रियों के बीच एसी बी-4 कोच से उतरने के लिए आपाधापी मच गई।

हिच्छोपाल गुमटी पर रुकी ट्रेन

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोको पायलट ने तत्काल ट्रेन रोक दी। चालक, गार्ड और ट्रेन मैनेजर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।

घटना शुक्रवार अपराह्न तीन बजे के बाद साठी और नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के बीच हिच्छोपाल रेलवे गुमटी के समीप हुई।

पहिए से निकलने लगा धुआं

बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली गाड़ी संख्या 12557 सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुक्रवार को करीब 30 मिनट विलंब से चनपटिया रेलवे स्टेशन से खुली थी।

ट्रेन साठी स्टेशन से नरकटियागंज की ओर जा रही थी। इसी दौरान हिच्छोपाल रेलवे गुमटी के समीप पिलर संख्या 236/40 के पास एसी कोच संख्या बी-4 के पहिए से अचानक धुआं निकलने लगा।

चालक ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन रोक दी। जांच में पता चला कि रेल ट्रैक के समीप रखे पत्थर के संपर्क में आने से प्रेशर काक तिरछा हो गया था। इस कारण पहिए के पास घर्षण से गर्मी उत्पन्न हुई और धुआं निकलने लगा।

20 मिनट बाधित रहा परिचालन इस घटना के कारण हिच्छोपाल रेलवे गुमटी के समीप ट्रेन करीब 20 मिनट तक रुकी रही। प्रारंभिक जांच में स्थिति सामान्य पाए जाने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। अपराह्न 3:30 बजे ट्रेन नरकटियागंज जंक्शन पहुंची, जहां रेलवे अधिकारियों ने एसी कोच के प्रेशर काक की बारीकी से जांच की। जांच के बाद रवाना हुई ट्रेन सीनियर सेक्शन इंजीनियर कैरेज एंड वैगन उमेश कुमार, जंक्शन प्रबंधक मोहम्मद कलीम सहित अन्य अधिकारियों ने कोच का निरीक्षण किया। आवश्यक सुधार करने और स्थिति संतोषजनक पाए जाने के बाद ट्रेन को अपराह्न 3:44 बजे आनंद विहार के लिए रवाना कर दिया गया।

सीनियर सेक्शन इंजीनियर कैरेज एंड वैगन उमेश कुमार ने बताया कि प्रेशर काक तिरछा होने के कारण पहिए से अचानक धुआं निकलने लगा था। यह कोई बड़ी घटना नहीं थी। रेलवे कर्मियों ने तत्काल जांच-पड़ताल कर आवश्यक सुधार किया, जिसके बाद ट्रेन का परिचालन सामान्य कर दिया गया।