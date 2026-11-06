लुधियाना-कोलकाता, लुधियाना-दरभंगा और लुधियाना-सहरसा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन; चेक करें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, सिवान। दीपावली एवं छठ पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने तीन जोड़ी आरक्षित त्योहार स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। ये सभी ट्रेनें गोरखपुर के रास्ते सिवान होकर गुजरेंगी।

इससे पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार के विभिन्न शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

04666 लुधियाना-कोलकाता आरक्षित त्योहार स्पेशल

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी गोरखपुर सुमित कुमार ने बताया कि 04666 लुधियाना-कोलकाता आरक्षित त्योहार स्पेशल छह नवंबर को लुधियाना से सुबह 6:30 बजे प्रस्थान करेगी। यह अगले दिन सुबह 3:20 बजे सिवान पहुंचेगी और 21:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी।