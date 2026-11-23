संवाद सूत्र, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ अब परेशानी से आगे बढ़कर हादसे का खतरा बनती जा रही है।

जनरल और स्लीपर कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। दर्जनों यात्री ट्रेन में सवार होने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक नहीं चली।

काफी देर तक जद्दोजहद के बाद भी जगह नहीं मिली तो कई यात्रियों को टिकट वापस कराकर लौटना पड़ा। बेतिया से दिल्ली जा रहे यात्री श्याम कुमार, संजीव कुमार एवं सुबोध कुमार ने बताया कि सप्तक्रांति एक्सप्रेस में जनरल और स्लीपर दोनों कोचों की स्थिति बेहद खराब रहती है।

कोच के अंदर प्रवेश करना तक मुश्किल हो जाता है। भीड़ के कारण धक्का-मुक्की होती है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ती है। यात्रियों का कहना है कि इस तरह की स्थिति में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यात्रियों ने बताया कि दिल्ली जाने के लिए सप्तक्रांति एक्सप्रेस इस रूट की महत्वपूर्ण ट्रेन है, लेकिन यात्रियों की संख्या के अनुपात में रेलवे की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है।