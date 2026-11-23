संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। पूर्व मध्य रेलवे के नरकटियागंज- गोरखपुर रेलखंड पर अवस्थित बगहा व खरपोखरा स्टेशन के बीच तकनीकी कार्य को लेकर 25 नवंबर बुधवार को रेल परिचालन प्रभावित रहेगा।

इस रेलखंड पर आवश्यक कार्य करने के लिए सात घंटे का ब्लॉक मिला है । विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया गया है ।

रेलवे द्वारा जारी पत्र के अनुसार कुम्हिया व विशुनपुरवा रेलवे ढाला के बीच कटिंग व कनेक्शन का कार्य करना है, जिसको लेकर सात घंटे का ब्लॉक दिया गया है ।

कार्य अवधि के दौरान इस रेल मार्ग से आवागमन करने वाले प्रमुख रेल गाड़ियों के समय ओर परिचालन में आवश्यक बदलाव किया गया है । कुछ गाड़ियों का निरस्तीकरण तो कुछ गाड़ियों का आंशिंक समापन भी होगा, तो कई गाड़ियों को नियंत्रित कर चलाया जाएगा ।

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए स्टेशन रवाना होने से पहले अपनी ट्रेन का वर्तमान समय अवश्य जांच लें। बताते चलें कि सोमवार को भी उक्त पुल के पास तकनीकी अधिकारियों के देख रेख में रेल ट्रैक पर कार्य चल रहा था । सात घंटे के मिले ब्लॉक में हुए कार्य के बाद गाड़ियों के रफ्तार में तेजी आएगी । मेगा ब्लॉक के बाद अब नए अप व डाउन लाइन से गाड़ियों का परिचालन होगा ।

इन गाड़ियों की स्थिति पर एक नजर मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को 15273 - रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल सत्याग्रह एक्सप्रेस रक्सौल से 4 घंटे पुनर्निर्धारित होकर चलाई जाएगी । जबकि 15274 - आनंद विहार टर्मिनल-रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस 24 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल से 2 घंटे 30 मिनट पुनर्निर्धारित रहेगी । वही 19038 - बरौनी-बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस बरौनी से 2 घंटे पुनर्निर्धारित रहेगी ।