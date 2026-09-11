'गरीब किसी भी जाति का हो, उसे मिले आरक्षण का लाभ', बिहार में मंत्री संतोष सुमन की दो टूक

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि सभी जातियों के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था समानुपाती होनी चाहिए, ताकि इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि बिहार में 22 जातियों को आरक्षण मिला है, लेकिन कई जातियां 80 साल बाद भी पिछड़ी हुई हैं। ऐसे में आरक्षण का लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। मंत्री शुक्रवार को हिमालय सिनेमा कैंपस में आयोजित हम की गरीब चौपाल यात्रा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

गरीबों को मिले समान अवसर आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि उनका नारा है, 'सबका इरादा एक हो, भारत के गरीबों एक हो।' गरीब किसी भी जाति का हो, उसे आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब चौपाल यात्रा के माध्यम से गरीबों की समस्याएं और मांगें सुनी जा रही हैं। लोगों से आवेदन लेकर उन्हें जिला स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा रहा है। शराबबंदी का किया समर्थन शराबबंदी पर संतोष सुमन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी गरीबों के हित में है और हम इसका समर्थन करती है। शराबबंदी से गरीब परिवारों के पैसे की बचत होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मुख्यमंत्री समय-समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और बड़े शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

जमीन समेत कई समस्याओं के दिए आवेदन चौपाल में गरीब, मजदूर और आम लोगों ने रोजगार, आवास, सड़क, बिजली व स्वास्थ्य समेत कई समस्याएं रखीं। बड़ी संख्या में लोगों ने जमीन नहीं होने तथा सीलिंग की जमीन मिलने के बाद भी कब्जा नहीं मिलने की शिकायत करते हुए आवेदन सौंपे।