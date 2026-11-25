संवाद सूत्र, रामनगर। नगर में आए दिन लग रहे जाम और 30 नवंबर से शुरू होने वाले गन्ना पेराई सत्र 2026-27 को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू कर दी है।

अनुमंडल पदाधिकारी चांदनी कुमारी ने कार्यपालक पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष और चीनी मिल के केन मैनेजर को निर्देश जारी कर गन्ना लदे वाहनों के परिचालन की व्यवस्था निर्धारित करने को कहा है। इसका उद्देश्य पेराई सत्र के दौरान मुख्य सड़क और नगर परिषद क्षेत्र में जाम की समस्या को नियंत्रित करना है।

ड्रेस में दो-दो गार्ड तैनात किए जाएंगे निर्देश के अनुसार पेराई अवधि में सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक मुख्य सड़क और नगर परिषद क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि गन्ना किसानों के गन्ना लदे छोटे वाहनों को इससे छूट दी गई है। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए हरिनगर चीनी मिल की ओर से निर्धारित स्थानों पर ड्रेस में दो-दो गार्ड तैनात किए जाएंगे।

रामनगर क्षेत्र में चेकनाका सोनखर, सबुनी चौक, नरकटियागंज मार्ग में पेट्रोल पंप के पास तथा प्रखंड क्षेत्र में प्रवेश से पहले गार्डों की तैनाती की जाएगी। गार्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित समय में भारी वाहन मुख्य सड़क और नगर परिषद क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें।

10-15 गन्ना लदे वाहनों के बाद 100 फीट की दूरी प्रशासन ने गन्ना लदे वाहनों के परिचालन को भी व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। 10 से 15 गन्ना लदे वाहनों के समूह के बाद करीब 100 फीट की दूरी रखकर अगले वाहनों को चलाया जाएगा। इससे वाहनों की लंबी कतार लगने और मुख्य सड़क पर यातायात बाधित होने की आशंका कम होगी।