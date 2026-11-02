पीएम और सीएम आवास योजना का निर्माण अधूरा छोड़ने वाले नरकटियागंज के 37 लाभुकों को नोटिस

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिमी चंपारण)। PM Awas Yojana West Champaran: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा नहीं कराने वाले लाभुकों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है।

प्रखंड कार्यालय के चार्ज सेंटर में सोमवार को बीडीओ सूरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 37 लाभुकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।

बीडीओ ने स्पष्ट किया कि आवास निर्माण में लापरवाही बरतने वालों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

सूची का दोबारा सत्यापन

बैठक में सर्वे सूची के सत्यापन के बाद तैयार नई सूची का दोबारा सत्यापन कराने का सख्त निर्देश दिया गया। बीडीओ ने कहा कि सूची में शामिल पक्के मकान वाले और अपात्र लाभुकों को चिह्नित कर उनके नाम तत्काल हटाए जाएं। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।