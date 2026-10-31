डाक विभाग की बड़ी पहल: अब ग्रेजुएट डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और व्यवसायी भी ले सकेंगे डाक जीवन बीमा का लाभ

संवाद सूत्र, बेतिया। डाक जीवन बीमा (पीएलआई) का दायरा अब सरकारी और वेतनभोगी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। स्नातक पास व्यवसायियों और पेशेवरों के लिए भी इस बीमा योजना का रास्ता खुल गया है।

अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, दुकानदार समेत अन्य स्नातक उत्तीर्ण व्यवसायी भी डाक विभाग की इस योजना से जुड़ सकेंगे। इसके लिए डाक विभाग की ओर से आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों को भी बीमा सुरक्षा

डाक अधीक्षक राजेश कुमार सोनी ने बताया कि कोई भी बोनाफाइड नागरिक, जिसने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है, वह डाक जीवन बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। पहले इस योजना का लाभ मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगी वर्ग को मिलता था। अब पात्रता का विस्तार होने से विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों को भी बीमा सुरक्षा मिल सकेगी।