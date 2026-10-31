नरकटियागंज में भारी बारिश से बर्बाद हुई फसलें, गन्ना धान और दलहन पर बढ़ा संकट

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिमी चंपारण)। Narkatiaganj Rain Crop Damage: चक्रवात अर्णब के प्रभाव से क्षेत्र में लगातार बारिश हुई है।

शुक्रवार को दिनभर बूंदाबांदी का दौर चलता रहा और रात से शुरू हुई बारिश शनिवार सुबह तक जारी रही। इस मूसलाधार बारिश की वजह से खेतों में गंभीर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

किसानों की चिंता

लगातार हो रही इस वर्षा ने अन्नदाताओं की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। किसानों के अनुसार खेतों में पहले से ही अधिक नमी थी जिस कारण जलजमाव और विकट हो गया है। गन्ने की फसल को इस पानी से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

धान की फसल कटाई के बाद खेतों में खुले आसमान के नीचे पड़ी धान की फसल पर सड़ने का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। तेज हवाओं और लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर धान की फसल जमीन पर गिर गई है।

बुवाई में देरी खेतों में अत्यधिक पानी जमा होने की वजह से दलहन और तिलहन फसलों की बुवाई बुरी तरह प्रभावित होगी। बुवाई में होने वाली इस देरी के कारण आगामी समय में फसल का कुल उत्पादन भी घटने की पूरी आशंका है।

किसानों का दर्द स्थानीय किसान गुलरेज अख्तर ने बताया कि गन्ने के खेतों में पहले से पानी था और इस बारिश ने नई मुसीबत पैदा कर दी है। किसान नवीन दुबे का कहना है कि भीग जाने से खेतों में पड़ी धान की फसल अब सड़ने लगेगी।