जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। खेतों में लहलहाती गन्ने की फसल अब किसानों की कमाई में बदलने की तैयारी में है। चीनी मिल में पेराई शुरू होने की तारीख तय होते ही किसान गन्ने की कटाई और आपूर्ति में जुट गए हैं।

नरकटियागंज की न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स में 24 नवंबर से पेराई शुरू होगी। इससे किसानों को गन्ना आपूर्ति का रास्ता साफ होने के साथ अगली फसल की बुवाई के लिए खेत खाली करने का भी मौका मिलेगा। मिल प्रबंधन ने किसानों की सुविधा के लिए चालान भेजने और गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था शुरू कर दी है।

खेतों से मिल यार्ड तक पहुंचने लगा गन्ना न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स के क्षेत्र में गन्ने की कटाई शुरू हो गई है। किसान खेतों से गन्ना काटकर मिल यार्ड में पहुंचाने लगे हैं। मिल प्रबंधन की ओर से पेराई की निर्धारित तिथि से पांच दिन पहले ही किसानों को चालान भेजा जा रहा है। इसका उद्देश्य गन्ना आपूर्ति को सुचारू बनाना और किसानों को अनावश्यक इंतजार से बचाना है।

पूजा के साथ शुरू हुआ पेराई सत्र मिल में 20 नवंबर को विधिवत पूजा-अर्चना के साथ पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। मिल के कार्यपालक अध्यक्ष रविंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए मिल यार्ड से लेकर फैक्ट्री परिसर तक जरूरी इंतजाम किए गए हैं। गन्ना आपूर्ति में अब किसानों को अधिक समय नहीं लगेगा।

खूंटी गन्ने की कटाई को प्राथमिकता मिल प्रबंधन की ओर से खूंटी गन्ने की कटाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे किसान समय पर अपने खेत खाली कर सकेंगे और अगली फसल की बुवाई कर पाएंगे। कार्यपालक अध्यक्ष ने किसानों से अगले पेराई सत्र के लिए अधिक से अधिक गन्ने की बुवाई करने की अपील भी की है।

टूटी सड़कों से ढुलाई की चिंता एक ओर पेराई शुरू होने से किसानों में खुशी है, वहीं दूसरी ओर गन्ना ढुलाई की परेशानी भी चिंता बढ़ा रही है। क्षेत्र में कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं। खेतों में नमी रहने के कारण गन्ना लदे वाहनों के आवागमन में भी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में किसानों को समय पर गन्ना मिल तक पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।