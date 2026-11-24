जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिमी चंपारण)। Son In Law Beats Father In Law Narkatiaganj: बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड देने और अपनी बेटी की विदाई की बात करने पहुंचे ससुर के साथ दामाद ने मारपीट कर दी।

यह घटना नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र स्थित धर्मशाला रोड पर हुई। मामले में मझौलिया थाना क्षेत्र निवासी चंद्रशेखर प्रसाद वर्णवाल ने शिकारपुर थाने में आवेदन देकर शिवगंज निवासी दामाद शैलेश कुमार वर्णवाल समेत तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

दुकान पर पहुंचते ही विवाद आवेदन के अनुसार चंद्रशेखर प्रसाद वर्णवाल बेटे की शादी का कार्ड देने के साथ बेटी की विदाई कराने की बात करने दामाद के पास गए थे। जैसे ही वे धर्मशाला रोड स्थित दामाद की दुकान पर पहुंचे, वह नाराज हो उठा।