डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के कुर्ला स्थित एक सार्वजनिक उद्यान में युवक और युवती के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में दो और नाबालिग मुस्लिम लड़कों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल आठ लोगों को पकड़ा जा चुका है।

इस घटना ने राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे दिया है। इसमें महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे भी शामिल हो गए हैं। जहां एक ओर राणे ने मदरसों को निशाने पर लिया, वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर अपराध को "धार्मिक रंग" देने का आरोप लगाया।

एक अधिकारी ने बताया कि इन दोनों लड़कों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिसंबर तक के लिए सुधार गृह भेज दिया गया। इससे पहले शनिवार को 12 से 15 साल की उम्र के छह अन्य नाबालिगों को हिरासत में लिया गया था, जो पहले से ही चार दिसंबर तक के लिए उसी सुधार गृह में रखे गए हैं।

यह घटना कुर्ला पश्चिम में एक माल के पीछे स्थित प्रमोद महाजन गार्डन में हुई थी। शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर इसका एक वीडियो प्रसारित होने के बाद यह मामला सामने आया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक और उसकी महिला मित्र को नाबालिगों के एक समूह ने घेर लिया है।

उन्होंने उन पर डंडे से हमला किया, मुक्के और लातें मारीं और जब वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे तो उनका पीछा भी किया। बाद में पुलिस ने हमले में शामिल नाबालिगों की पहचान की और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता और राज्य के मंत्री नितेश राणे ने आरोप लगाया कि मदरसों (इस्लामिक शिक्षण संस्थानों) में कोई उचित शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि वहां छात्रों को केवल नफरत करना, मतांतरण कराना और हिंदुओं की हत्या करना सिखाया जाता है।