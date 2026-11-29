सुनील कुमार गुप्ता, वाल्मीकिनगर (पश्चिमी चंपारण)। Valmikinagar Chitwan Bird Migration: ठंड बढ़ने के साथ ही आहार की तलाश में हिमाली क्षेत्र से विदेशी मेहमान पक्षियों का तराई के इलाकों में आना शुरू हो गया है और नारायणी व राप्ती नदी समेत चितवन निकुंज के आसपास स्वदेशी व प्रवासी पक्षी दिखने लगे हैं।

नेपाल के पक्षी विद संघ के संयोजक बासु बिडारी के अनुसार जाड़े में उत्तरी गोलार्ध में बर्फबारी से दिन छोटे व रातें लंबी होने के कारण पक्षियों को भोजन खोजने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिससे ठंड से बचने व आहार की खोज में हंस प्रजाति के साथ बाज, चील समेत अन्य प्रवासी पक्षी पांच से सात हजार किलोमीटर की दूरी तय कर दक्षिण की ओर आते हैं।

कई देशों से उड़कर आते मेहमान बासु बिडारी ने बताया कि साइबेरिया, मंगोलिया, चीन, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान व किर्गिस्तान के साथ मलेशिया व पाकिस्तान समेत अन्य देशों से पक्षी नेपाल की नदियों व आर्द्रभूमियों में पहुंचते हैं।

इनमें चकवा, मलक, खड़खड़े, बिजुला, गैरी व लालसर जैसी हंस प्रजातियों के अलावा चाचर, चुईया व भारद्वाज जैसे वन आश्रित पक्षी शामिल हैं, जबकि नारायणी, राप्ती व रीऊ खोला क्षेत्र में हंस प्रजाति की 12 से 15 प्रजातियां देखी जा रही हैं और कई का आना अभी बाकी है।