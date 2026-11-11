छठी मइया की मन्नत से घर में गूंजी किलकारी, तो पत्नी ने किया व्रत; 14 वर्षों से घाटों पर सेवा दे रहे मनीर आलम

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। मजहब अलग, लेकिन आस्था एक। छठी मइया के प्रति इसी अटूट विश्वास ने नरकटियागंज के वार्ड संख्या 24 निवासी मनीर आलम को एक अलग पहचान दी है।

करीब 14 साल पहले संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर छठी मइया के दरबार में पहुंचे मनीर आज इस महापर्व पर सेवा और सहयोग की मिसाल बन चुके हैं। छठ के चार दिनों में घाटों की व्यवस्था हो या व्रतियों की जरूरत, वे हरसंभव मदद के लिए तत्पर रहते हैं।

बेटे के लिए छठी मइया से मन्नत मांगी मनीर आलम बताते हैं कि करीब 14 वर्ष पहले उनके घर में संतान नहीं थी। पुत्र-पुत्री की प्राप्ति की कामना लेकर उन्होंने छठी मइया से मन्नत मांगी थी। उनका विश्वास है कि छठी मइया की कृपा से उनकी मुराद पूरी हुई और उनके घर पुत्र तथा पुत्री का जन्म हुआ।

इसके बाद उनकी पत्नी ने लगातार दो वर्षों तक छठ व्रत भी किया। इस अनुभव ने छठी मइया के प्रति उनकी आस्था को और गहरा कर दिया।अब छठ महापर्व उनके लिए केवल आस्था का अवसर नहीं, बल्कि सेवा का भी पर्व बन गया है।