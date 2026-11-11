कभी गांव में बनता था सूप, अब हाईवे पर सज रहीं दुकानें; छठ महापर्व से पहले सिवान के बाजारों में रौनक

संवाद सूत्र, भगवानपुर हाट (सिवान)। आस्था का पर्व छठ पूजा को लेकर बाजारों में पूजा सामग्री की दुकानें सजने लगी है । भगवान सूर्य देव को डाला चढ़ाने एवं अर्घ्य देने के लिए अभी से ही सूप एवं डाला कि दुकानें सजने लगी है ।

दीपावली के बाद से छठ पूजा में प्रयोग होने वाले बांस से बने सूप एवं डाला कि दुकानें एनएच 331 के किनारे काफी दूर तक सज गई है । जिसकी अभी से ही लोगों द्वारा खरीदारी भी शुरू कर दी गई है ।

बांसफोर जाति के लोग बनाते थे सूप बुजुर्गों के अनुसार 20 वर्ष पूर्व सूप एवं डाला गांवों में रहने वाले बांसफोर जाति के लोग बना कर बेचते थे। कुछ जगहों पर तो गृहस्थ परिवार द्वारा बांसफोर जाति को बांस दे देते थे। जिससे वह सूप एवं डाला बना कर घर पर पहुंचा देते थे।