छठ पर घर लौटने वालों के लिए सिवान पुलिस का तोहफा, स्टेशन से घर तक फ्री बस सेवा; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जागरण संवाददाता, सिवान। लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सिवान पुलिस ने विशेष पहल की है। इसके तहत रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए निःशुल्क रात्रि बस सेवा संचालित की जा रही है।

इस पहल का उद्देश्य रात के समय अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों को आपराधिक घटनाओं और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाना है। पुलिस की इस विशेष व्यवस्था से खासकर अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को राहत मिल रही है।

ट्रेन से देर रात स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को अपने घर या गंतव्य तक जाने के लिए अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई बस सेवा के माध्यम से उन्हें सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है।