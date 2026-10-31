पश्चिमी चंपारण में अज्ञात वाहन की ठोकर से मुर्गा कारोबारी की मौत, तीन बेटियों ने खोया पिता

संवाद सूत्र, जागरण, गौनाहा (पश्चिमी चंपारण)। West Champaran Road Accident: मटियरिया थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नहर रोड पर अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार मुर्गा कारोबारी की मौत हो गई।

मृतक की पहचान हौदा डूमरा निवासी हजरत अंसारी के पुत्र इम्तियाज अंसारी (35) के रूप में हुई है। इम्तियाज के पीछे पत्नी और तीन मासूम बेटियां हैं।

मुर्गा लाने निकले थे इम्तियाज

बताया जाता है कि इम्तियाज घर पर खाना खाकर मुर्गा लाने के लिए बाइक से मेघौली चौक निकले थे। इसी दौरान कुशहवा गांव से आगे भोड़हा नदी के पास नहर रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी। हादसे में बाइक से गिरने के बाद इम्तियाज की मौत हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद मटियरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इम्तियाज की मौत की खबर मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया।