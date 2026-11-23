संवाद सूत्र, चनपटिया (पश्चिमी चंपारण)। Chanpatia Skill Training Youth: समाज की महिलाएं जो कभी चंद पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थीं, जीविका की व्यवस्था के बाद न केवल खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि स्वरोजगार और रोजगार के आंदोलन से युवाओं को जोड़कर उन्हें हुनरमंद भी बना रही हैं।

इसी सोच के साथ चनपटिया में जीविका और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। वर्ष 2024 में शुरू इस कार्यक्रम से अब तक 225 युवक-युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

ट्रेड, पात्रता और चयन जीविका के बीपीएम मनोज कुमार ने बताया कि वेल्डिंग, ड्राई वाल फॉल सीलिंग यानी जिप्सम कारपेंटर और सिलाई मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है और अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष तय की गई है। प्रशिक्षण आवासीय व गैर आवासीय दोनों तरह से मिलता है और जीविका समूहों, ग्राम संगठनों व संकुल स्तरीय बैठकों के माध्यम से चयन होता है।