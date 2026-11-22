संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। भारत और नेपाल के बीच रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में जनकपुरधाम (नेपाल)-अयोध्या धाम के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है।

ट्रेन का परिचालन नरकटियागंज जंक्शन होकर होगा। रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 23 नवंबर को अयोध्या धाम से इस ट्रेन की उद्घाटन विशेष सेवा चलाई जाएगी। इसके तहत ट्रेन नरकटियागंज जंक्शन पर भी पहुंचेगी।

रेलवे की ओर से जारी समय-सारणी के अनुसार, उद्घाटन विशेष ट्रेन संख्या 04295 अयोध्या धाम से 23 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन गोरखपुर, पनियहवा होते हुए रात 9 बजे नरकटियागंज जंक्शन पहुंचेगी और 9:30 बजे रवाना होगी।