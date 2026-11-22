जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । श्रीराम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम के बीच रेल संपर्क भी मजबूत होने जा रहा है। अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम के बीच चलने वाली नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 17 कोच लगाए जाएंगे।

इसमें सात स्लीपर, तीन एसी थ्री टियर, तीन एसी थ्री टियर इकोनामी, दो एसी टू टियर, एक पावर कार और एक लगेज कोच शामिल होंगे। ट्रेन नरकटियागंज में इंजन का पावर बदलने के कारण करीब 30 मिनट रुकेगी। उत्तर रेलवे ने ट्रेन संख्या 15595/15596 अयोध्या कैंट-जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट साप्ताहिक एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। इसके शुरू होने से बिहार के यात्रियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। कल चलेगी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर 23 नवंबर को उद्घाटन स्पेशल का परिचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 04295 अयोध्या धाम से दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे जनकपुर धाम पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04296, 24 नवंबर को जनकपुर धाम से दोपहर एक बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8:10 बजे अयोध्या धाम पहुंचेगी।

रक्सौल, सीतामढ़ी और मधुबनी होकर गुजरेगी ट्रेन अयोध्या धाम से चलकर मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी और मधुबनी होते हुए जनकपुर धाम पहुंचेगी। इससे उत्तर बिहार के यात्रियों को अयोध्या और जनकपुर के बीच यात्रा करने में सुविधा होगी।