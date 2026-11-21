जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। Bihar Expressway Project News: जिले से गुजरने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए भूअर्जन का कार्य तेजी से चल रहा है।

जिला भूअर्जन कार्यालय की ओर से थ्री डी भेजा जा चुका है और विभाग 5 दिसंबर तक थ्री जी भेजने की तैयारी में जुटा है। एनएचएआइ ने थ्री जी के लिए 5 दिसंबर तक की समय सीमा तय की है और समय पर यह न भेजने पर प्रारंभिक स्तर से काम शुरू करने की नौबत आ सकती है।

मुआवजा और थ्री सी थ्री जी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे का निर्धारण व अवार्ड पारित किया जाता है, जिसके बाद जिले को मुआवजे की राशि मिलेगी और आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। इससे पहले थ्री ए से थ्री डी तक प्रस्ताव भेजा जा चुका है तथा 21 दिनों की अवधि में संबंधित भूधारियों से थ्री सी के तहत अनापत्ति ली जा चुकी है। गांव और रैयतों का ब्योरा परियोजना के तहत बैरिया और नौतन प्रखंड के 14 गांवों में 2677 रैयतों से 183.0466 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। बैरिया प्रखंड में बैजुआ, अल्पाहा, गंभीरपुर, लौकरिया, बैरिया, मियांपुर व तधवानंदनपुर गांव शामिल हैं। नौतन प्रखंड में नौतन दूबे, झखरा, तेल्हुआ, गहिरी टोला, गहिरी, मड़आहां व परसौनी गांव की भूमि ली जाएगी।