बिहार: खेत में पराली जलाने से पहले पढ़ लें यह खबर, सैटेलाइट की रडार पर हैं आपके खेत; पकड़े गए तो नपेंगे किसान

जागरण संवाददाता, बेतिया। अब खेतों में धान एवं गन्ने के अवशेष को जलाने वाले किसान विभाग की नजर से नहीं बच सकेंगे। उन पर नजर सैटेलाइट के माध्यम से रखी जा रही है।

जिले में कहीं आग लगने की घटना होती है, तो सबसे पहले सैटेलाइट अलर्ट मिलता है। विभाग इसका स्थानीय स्तर पर सत्यापन कराता है। सत्यापन में यदि फसल जलाने की पुष्टी होती है, तो संबंधित किसान के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

अभी तक पश्चिम चंपारण जिले में एक दर्जन से अधिक किसानों को चिह्नित किया गया है। ऐसे किसानों को कृषि की योजनाओं से वंचित किया गया है। जिला कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे किसानों को ब्लैकलिस्टेड करने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि, विभाग के कृषि कर्मियों के माध्यम से किसान पाठशाला, किसान गोष्ठी, किसान चैपाल, बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों की जानकारी दी जा रही है।