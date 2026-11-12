नहीं बदली छठ के प्रति आस्था, पुणे से हर साल परिवार से जुड़ने गांव लौटते कमल

संवाद सूत्र, हरनाटांड़ (पश्चिमी चंपारण)। Lok Aastha Chhath Parv: लोक आस्था का महापर्व छठ केवल सूर्योपासना और कठिन नियमों का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह परिवार, परंपरा और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक अनमोल अवसर भी है।

आज की भागदौड़ भरी और बदलती जिंदगी के बीच भी लोगों की आस्था इस महान पर्व से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।

पश्चिमी चंपारण के हरनाटांड़ में शारदा देवी की 22 वर्षों की लंबी साधना और पुणे में नौकरी कर रहे कमल जायसवाल का हर साल अपने गांव लौटना इसी गहरी पारिवारिक महत्ता को बयां करता है।

22 वर्षों की कठिन साधना

हरनाटांड़ निवासी शारदा देवी पिछले 22 वर्षों से लगातार निष्ठा के साथ छठ व्रत करती आ रही हैं। एक पुत्री और एक पुत्र की प्राप्ति के बाद उन्होंने इस अनुष्ठान की शुरुआत की थी, और तब से वह हर साल पूरी श्रद्धा के साथ छठी मइया की आराधना करती हैं।

उनके लिए यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और परिवार के प्रति समर्पण का बड़ा माध्यम है। वह बताती हैं कि इस अनुष्ठान से उन्हें असीम मानसिक संतुष्टि मिलती है, जहां पूरा परिवार मिलकर घाट की तैयारी और पूजन सामग्री की व्यवस्था करता है। परदेस से गांव वापसी वहीं, हरनाटांड़ के रहने वाले कमल जायसवाल पिछले करीब 15 वर्षों से महाराष्ट्र के पुणे में निवास कर रहे हैं। वर्तमान में वह आईसीआईसीआई बैंक में फाइनेंस मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले छह वर्षों से अपनी पत्नी व बच्चों के साथ वहीं रह रहे हैं।