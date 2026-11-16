बिहार में छठ घाट पर पटाखे फोड़ने पर बवाल, नदी के पानी में 20 मिनट तक चला खूनी संघर्ष; 6 से अधिक घायल  

संवाद सूत्र, गौनाहा। गौनाहा थाना क्षेत्र के मसही गांव स्थित पंडई नदी के छठ घाट पर अर्घ्य के दौरान पटाखे फोड़ने के विवाद में दो गांवों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई।

घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। नदी के पानी में करीब 20 मिनट तक अफरातफरी मची रही।

इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। हालाकि दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता।

गंभीर रूप से घायल पकड़ी बिसौली टोला निवासी प्रमोद साह और भीखू साह को बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। वहीं, अन्य घायलों का भी इलाज कराया गया है।

बताया जाता है कि छठ व्रती पंडई नदी के घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे थे। इसी दौरान मसही गांव के कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे।

पटाखे की चिंगारी और आवाज पकड़ी बिसौली टोला के व्रतियों के बीच पहुंचने पर वहां के लोगों ने बच्चों को ऐसा करने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों गांवों के कुछ लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया।