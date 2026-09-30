चंद्रावत नदी का पानी संतघाट मंदिर तक पहुंचा, बढ़ते जलस्तर से बेतिया में बाढ़ का डर

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। लगातार हो रही वर्षा और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों से पानी आने के कारण बुधवार की शाम चंद्रावत नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया।

नदी का पानी संतघाट मंदिर के समीप तक पहुंचने के बाद आसपास के लोगों की चिंता बढ़ गई है। नदी में तेजी से बढ़ते पानी को देखकर शहरवासियों में भी बाढ़ की आशंका को लेकर दहशत का माहौल है।

बुधवार शाम चंद्रावत नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी गई। देखते ही देखते नदी का पानी संतघाट मंदिर के समीप तक पहुंच गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों की नजर लगातार पानी के बढ़ते स्तर पर बनी रही।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो आसपास के निचले इलाकों में भी पानी प्रवेश कर सकता है। चंद्रावत नदी के जलस्तर में वृद्धि की सूचना मिलते ही नदी के आसपास रहने वाले लोग सतर्क हो गए।

कई लोग अपने घरों और सामान को सुरक्षित करने में जुट गए। हालांकि, देर शाम तक नदी का पानी आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश करने की सूचना नहीं थी। प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति पर नजर रखे जाने की बात कही गई है।