जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। गांव में अष्टयाम में शामिल होकर घर लौटा पति दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज देता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा बंद होने पर उसने छत तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, तो पत्नी का शव फंदे से झूलता मिला।

घटना कुमारबाग थाना क्षेत्र के लखौरा वार्ड आठ की है। शनिवार की रात 23 वर्षीय मंतुरन देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जहां पति ने आत्महत्या की वजह से अनभिज्ञता जताई है, वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

दरवाजा नहीं खुला तो छत तोड़कर पहुंचा अंदर मृतका के पति गोलू साह ने बताया कि वह दिल्ली में सेंटरिंग का काम करता है और करीब 20 दिन पहले घर आया था। शनिवार की रात गांव में अष्टयाम का आयोजन था। वह अपने दोनों बेटों को लेकर अष्टयाम में शामिल होने गया था।

करीब आठ बजे घर लौटा, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। लोहे के दरवाजे पर काफी आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उसने एसबेस्टस की छत तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। अंदर पत्नी का शव लोहे के पाइप से कपड़े के फंदे के सहारे झूल रहा था।

पति ने विवाद से किया इन्कार गोलू साह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच किसी तरह का झगड़ा या विवाद नहीं था। मंतुरन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। घटना के बाद वह शव लेकर जीएमसीएच पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप पूर्वी चंपारण के केसरिया पुरानी बाजार वार्ड 10 निवासी मृतका की बड़ी बहन खलाशी देवी ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मंतुरन अपने पति को शराब पीने से मना करती थी। पति बच्चों की भी ठीक से देखभाल नहीं करता था। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल में मारपीट के बाद गला दबाकर मंतुरन की हत्या की गई है।