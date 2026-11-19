जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। धनहा थाना की पुलिस ने बुधवार की रात गौतम बुद्ध सेतु चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान दो रिवॉल्वर और चार कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार युवक की पहचान पठखौली थाना क्षेत्र के मंगलपुर अवसानी गांव निवासी मदन प्रजापति के पुत्र सूरज प्रजापति के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, युवक बरामद हथियारों को बेचने के उद्देश्य से गोरखपुर जा रहा था। पुलिस ने हथियार और कारतूस जब्त कर युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

बगहा एसडीपीओ निहार भूषण ने बताया कि बुधवार की रात धनहा थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ गौतम बुद्ध सेतु चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान चौतरवा की ओर से एक ऑटो पहुंचा।

ऑटो में सवार एक युवक की नजर जैसे ही चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों और चल रही वाहन जांच पर पड़ी, वह अचानक ऑटो से उतरकर भागने लगा।

युवक की संदिग्ध गतिविधि देखकर पुलिसकर्मियों को शक हुआ। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया।

हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से दो रिवॉल्वर और चार कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने सभी हथियारों व कारतूस को जब्त कर लिया और युवक को धनहा थाने ले गई।

पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वह हथियार लेकर गोरखपुर जा रहा था। वहां रिवॉल्वर और कारतूस बेचना था। हालांकि पुलिस अब उसके बयान की सत्यता की जांच करने के साथ हथियारों के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।