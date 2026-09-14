10 हजार की दिहाड़ी; 'किराए की चाची' और तहखाने में शराब, बिहार में तस्करों का नया खेल

संवाद सहयोगी, बगहा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब तस्कर पुलिस की नजर से बचने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। अब शराब लदी गाड़ियों में महिलाओं को बैठाकर उन्हें घरेलू महिला के रूप में पेश करने का तरीका भी अपनाया जा रहा है।

उत्पाद विभाग की कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है। हाल के दिनों में सीतामढ़ी जिले से पकड़ी गई एक महिला ने पूछताछ में बताया कि वह शराब लदी गाड़ियों में सफर करने के एवज में धंधेबाज से प्रतिदिन 10 हजार रुपये लेती है।

यूपी सहित कई राज्यों मे नेटवर्क महिला के अनुसार, वह यूपी सहित अन्य राज्यों से शराब लदी गाड़ियों में घरेलू महिला बनकर सफर करती है। उसका कहना था कि गाड़ी में महिला या युवती के सवार होने पर पुलिस के वाहन को रोककर जांच करने की संभावना कम रहती है। इसी सोच का फायदा शराब तस्कर उठा रहे हैं।

महिला को गाड़ी में बैठाकर तस्कर वाहन को सामान्य परिवार की गाड़ी के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं। 'किराए की चाची' उत्पाद निरीक्षक सह थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि शराब लदी एक गाड़ी को रोककर चालक से पूछताछ की गई थी। चालक ने गाड़ी में बैठी महिला को अपनी 'चाची' बताया और कहा कि उसे बेतिया ले जा रहा है।

जब चालक से गाड़ी में शराब या कोई अन्य प्रतिबंधित सामग्री होने के संबंध में पूछा गया तो उसने कहा कि साहब, गाड़ी में महिला बैठी है, शराब या प्रतिबंधित सामग्री रखना तो दूर की बात है। इसके बावजूद उत्पाद विभाग की टीम को शक हुआ।