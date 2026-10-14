बिहार के वीटीआर में पर्यटकों को अब बाघ के साथ दिखेंगे 'आसमान के सफाईकर्मी

पंचायत सूत्र, नौरंगिया (पश्चिम चंपारण)। Vulture Conservation Centre : बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अब एक नया आकर्षण केंद्र जुड़ गया है।

वीटीआर में विलुप्त हो रहे गिद्धों के लिए नया अधिवास गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। यह संरक्षण केंद्र पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब नए पर्यटन सत्र कि शुरुआत में ही पर्यटक इसका दीदार कर सकेंगे।

बताते चलें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन प्रमंडल दो के चिउटाहा वन क्षेत्र के कंपार्ट संख्या 22 में लगभग पांच एकड़ में इस केंद्र को विकसित किया गया है। पहले यह भूमि पर अतिक्रमण था। जिसे हटाकर इसे गिद्धों के लिए सुरक्षित अधिवास क्षेत्र बनाया गया है। यहां ऊंचे सेमल के पेड़ पर इन दिनों 40 से 50 गिद्ध एक साथ देखे जा रहे हैं। जंगल में इनकी संख्या अब लगभग 150 के करीब पहुंच गई है।