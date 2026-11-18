संवाद सूत्र, गौनाहा (पश्चिम चंपारण)। जंगल की खामोशी के बीच अचानक सामने दो तेंदुए नजर आए। दूरी महज 15 से 20 फीट थी। एक नर और दूसरी मादा तेंदुआ को इतने करीब देखकर जंगल सफारी कर रहे पर्यटकों की सांसें थम गईं।

कुछ पल के लिए हर किसी की नजरें उन्हीं पर टिक गईं। रोमांच से भरे इस नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया। यह यादगार अनुभव उन्हें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के मंगुराहा वन क्षेत्र में शाम की जंगल सफारी के दौरान मिला।

उम्मीद लेकर आए थे, यादगार नजारा मिला पटना के मूल निवासी और वर्तमान में दिल्ली में रहकर काम करने वाले पर्यटकों का एक समूह वीटीआर की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों को करीब से देखने पहुंचा था। समूह में शशि शेखर, शिखा कुमारी, रीना कुमारी, आदित्य और श्रीहान शामिल थे। जंगल सफारी के दौरान नर और मादा तेंदुआ का दीदार होते ही उनकी यात्रा यादगार बन गई।

15 से 20 फीट की दूरी से रोमांचित हुए पर्यटक शशि शेखर ने बताया कि जिस उम्मीद और उत्साह के साथ वे मंगुराहा वन क्षेत्र पहुंचे थे, वह पूरी हो गई। महज 15 से 20 फीट की दूरी से नर और मादा तेंदुआ को देखना बेहद रोमांचक और खुशनुमा अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रकृति का अद्भुत उपहार है। यहां जंगल, वन्यजीव और प्राकृतिक वातावरण का अनूठा संगम देखने को मिलता है।

तेंदुए के साथ मोर और हिरण का भी दीदार शिखा कुमारी ने बताया कि सफारी के दौरान तेंदुए के अलावा मोर और हिरण की कई प्रजातियां भी देखने को मिलीं। जंगल की खूबसूरती और वन्यजीवों की मौजूदगी ने पूरे सफर को आनंददायक बना दिया। उन्होंने कहा कि मंगुराहा की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को बार-बार यहां आने के लिए आकर्षित करती है।