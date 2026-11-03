West Champaran: आखिर किसकी बेटी थी वह, जिसे बांसवारी में तीन फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया?

संवाद सूत्र, नौतन (पश्चिम चंपारण)। पश्चिम चंपारण के नौतन में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। जिस उम्र में बेटियां सपने संजोती हैं और जिंदगी की नई राह तलाशती हैं, उस उम्र की एक किशोरी का शव जमीन के नीचे दफन मिला।

दोनों पैर रस्सी से बंधे थे और शव को छिपाने के लिए करीब तीन फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। आखिर इस किशोरी के साथ क्या हुआ और उसे यहां किसने दफनाया, यह सवाल अब पुलिस के सामने है। बांसवारी में दिखा पैर, खुला खौफनाक राज जगदीशपुर थाना क्षेत्र की जगदीशपुर पंचायत के शेखौना वार्ड-11 में मंगलवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव से करीब 500 फीट दूर बांसवारी में एक किशोरी का शव दफन मिला। गड्ढे से बाहर निकले पैर को देखकर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। पास जाकर देखने पर मामले की गंभीरता का पता चला।

रस्सी से बंधे थे दोनों पैर ग्रामीणों के अनुसार, करीब 15 वर्षीय किशोरी का शव तीन फीट गहरे गड्ढे में दफन था। उसके दोनों पैर रस्सी से बंधे होने की बात सामने आई है। आशंका है कि पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को जमीन में दबाया गया होगा। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी।